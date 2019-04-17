В Тюменской области чиновница потребовала от подчиненных выйти из паблика, где критикуют местные власти

Глава аппарата администрации Голышмановского городского округа Тюменской области Наталья Шахова потребовала от подчиненных выйти из паблика во «ВКонтакте», где критикуют местные власти.

Об этом говорится в письме за подписью Шаховой, скриншоты которого опубликованы в соцсетях. «Указанная группа анонимна и содержит много фейков, разъяснения которых направлены только на негатив», — говорится в письме.

Вместо паблика «Голышмановский городской округ», следует из письма, сотрудники администрации должны «направлять сообщения и дискуссии» только в официальную группу — «Голышманово: телевидение и радио». К сотрудникам, которые не уйдут из неофициального паблика, «будут приняты меры, связанные с утратой доверия».

Администрация паблика сообщила, что из-за угрозы увольнения сообщество уже покинули 59 человек (всего у страницы более 3 тысяч подписчиков), и попросила помощи у губернатора.

Шахова в интервью Znak.com заявила, что просит сотрудников размещать сообщения в официальном паблике лишь в рабочее время. В свободное время, по ее словам, «личное дело каждого, в какой группе состоять».

С 2016 года в России государственные и муниципальные служащие обязаны отчитываться перед руководством о своих аккаунтах в соцсетях. Действующие чиновники, а также претенденты на госслужбу, должны предоставлять адреса всех страниц, где они публиковали личную информацию. За нарушение этого требования предусмотрено наказание вплоть до увольнения.