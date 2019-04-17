Бизнесмен из Петербурга нашел на сайте мировых судей нацистскую аббревиатуру. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Петербурга проведет проверку по жалобе местного бизнесмена Павла Дороша, который увидел на сайте мировых судей города нацистскую аббревиатуру . Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ответ, который Дорош получил из прокуратуры.

«Мне нужно было отправить письмо в судебный участок, и я увидел электронный адрес . Я считаю, использовать нацистскую аббревиатуру органам госвласти недопустимо», — заявил Дорош «Фонтанке».

Объектом проверки прокуратуры станет комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, который ведает городскими судебными участками. В комитете заявили, что буквы ss в адресе электронной почты означают «секретарь суда».

«Электронные адреса для мировых судей, их секретарей и помощников генерировал комитет по информатизации и связи Петербурга. Мы всего лишь отправляли заявку на необходимое количество адресов», — заявили в комитете по вопросам законности.

Кодекс об административных правонарушениях РФ запрещает демонстрацию нацистской символики. За это предусмотрен штраф до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Официального перечня символики, которую относят к нацистской, в России нет.