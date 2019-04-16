В Москве на станции «Технопарк» преступник с молотком напал на сотрудницу метро
Требует подтверждения
Неизвестный мужчина напал на сотрудницу московского метрополитена утром 16 апреля на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Злоумышленник был вооружен молотком. Он взял женщину в заложники и забаррикадировался в будке контролера на станции.
Как сообщает Mash, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Издание также назвало его имя — это 46-летний Вадим Шереметьев.
Сотрудница метро не пострадала. Нападавшего в ближайшее время проверят на вменяемость, добавил источник «Интерфакса».