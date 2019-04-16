Aston Martin показала первый собственный электрокар. Его анонсировали еще в 2015 году

Компания Aston Martin на автосалоне в Шанхае показала первый электрокар собственного производства. Это седан, получивший название Rapide E.

Автомобиль оснащен батареей емкостью 65 киловатт-часов. По заявлению производителя, на одном заряде машина сможет проехать «больше ». Мощность мотора составляет около 600 лошадиных сил, а максимальная скорость — 250 километров в час.

Aston Martin намеревается выпустить только 155 экземпляров Rapide E. Цена на машину пока не объявлена.

Rapide E. The first all-electric Aston Martin has now been unleashed… #BeautifulUnleashed Aston Martin

Впервые Rapide E был анонсирован в 2015 году. Практически сразу после этого Aston Martin приняла программу глобального сокращения издержек, из-за чего реализация проекта была заморожена.