Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах. Пока он доступен в 20 магазинах

Международная платежная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах в торговых точках.

В пресс-службе Visa сообщили, что сервис тестируют вместе с Россельхозбанком и сетью «Русский пармезан», у которой 20 точек в Москве и Подмосковье. В будущем сервис «по мере технической готовности партнеров» станет доступен для клиентов других банков по всей России.

Снять наличные на кассе можно при оплате картой или с помощью смартфона, к которому привязана карта Visa.

В июле 2019 года свой проект по снятию наличных с банковской карты на кассах магазинов запустит Сбербанк. Услугой смогут воспользоваться клиенты Сбербанка с картами Mastercard и Visa, а также держатели карт других банков, названия которых пока не называли.