UniCredit заплатит 1,3 миллиарда долларов штрафа в США за нарушение санкционного режима против Ирана и Кубы

Итальянский банк UniCredit выплатит 1,3 миллиарда долларов штрафа в рамках соглашения с властями США по делу о нарушении антисанкционного законодательства.

Кредитная организация признала вину в совершении миллиардов нелегальных транзакций с Ираном, Кубой, Мьянмой, Ливией, Суданом и Сирией в период с 2002 по 2011 год.

США регулярно штрафуют крупные банки за ведение транзакций в нарушение санкционного законодательства; обычно штрафы составляют от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

Крупнейшим штрафом в истории подобных дел была сумма 8,9 миллиарда, которую в 2014 году выплатил BNP Paribas.