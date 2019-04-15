Суд арестовал 19-летнего водителя за смертельное ДТП в Москве. Он арендовал автомобиль через каршеринг с чужого аккаунта

Суд санкционировал арест 19-летнего водителя, по вине которого в Москве произошло ДТП со смертельным исходом. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть.

Инцидент произошел в ночь на 13 апреля: водитель, управлявший «Мерседесом», на пересечении Университетского проспекта и Университетской площади не остановился на красный свет и врезался в «Хендэ». 22-летний водитель «Хендэ» погиб на месте.

Как пояснили в ГИБДД, арестованный не имел водительских прав, а машину арендовал в каршеринговой компании, воспользовавшись чужой учетной записью.

Как уточняет Baza, обвиняемый — внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Егор Ляченков. По данным издания, он пытался скрыться с места происшествия. От медицинского освидетельствования Ляченков отказался.