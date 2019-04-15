Правительство отказалось от идеи снимать техосмотр на видео

Правительство России решило исключить требование фиксировать на видео технический осмотр транспортных средств. Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о техосмотре.

Чиновники предлагают ограничиться двумя фотографиями — в начале и в конце техосмотра, сообщил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Комитет по транспорту рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении 16 апреля.

Законопроект о совершенствовании системы техосмотра был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2018 года. В первоначальной редакции документа предлагалось ввести обязательную фиксацию техосмотра на фото и видео. Предполагалось, что операторы техосмотра будут устанавливать видеокамеры за свой счет.