Перейти к материалам

Правительство отказалось от идеи снимать техосмотр на видео

Интерфакс
Надежный источник

Правительство России решило исключить требование фиксировать на видео технический осмотр транспортных средств. Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о техосмотре.

Чиновники предлагают ограничиться двумя фотографиями — в начале и в конце техосмотра, сообщил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Комитет по транспорту рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении 16 апреля.

Законопроект о совершенствовании системы техосмотра был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2018 года. В первоначальной редакции документа предлагалось ввести обязательную фиксацию техосмотра на фото и видео. Предполагалось, что операторы техосмотра будут устанавливать видеокамеры за свой счет.