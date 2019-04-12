Защита попросила заменить основателю фонда Baring Vostok домашний арест на подписку о невыезде. Суд отказал

Обновление: Суд продлил Майклу Калви домашний арест до 14 июля.

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого 11 апреля перевели из СИЗО под домашний арест, просят вновь изменить ему меру пресечения — на подписку о невыезде либо залог в 5 миллионов рублей.

Об этом сторона защиты объявила 12 апреля на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении Калви срока домашнего ареста до 14 июля.

В случае, если суд решит оставить основателя фонда Baring Vostok под домашним арестом, адвокаты просят разрешить Калви двухчасовые прогулки. Сейчас ему запрещено выходить из дома.

Следствие, в свою очередь, считает, что предложенный адвокатами залог «не соразмерен сумме хищения», а подписка о невыезде «позволит ему скрыться».

Майкл Калви находился в СИЗО с 16 февраля до 11 апреля, когда суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Ему предъявлены обвинения по на 2,5 миллиарда рублей.

Обвиняемыми по делу Baring Vostok, кроме Калви, проходят еще пять человек. Лишь один из фигурантов — бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев — признал свою вину. Кордичев 11 апреля также был переведен из СИЗО под домашний арест.