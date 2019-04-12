Саратовский журналист спросил Володина о его заочном голосовании в Госдуме. Тот отмахнулся

Корреспондент издания «Свободные новости» в ходе визита спикера Госдумы Вячеслава Володина 12 апреля в аэропорт «Гагарин» в Саратове попытался спросить парламентария о его заочном голосовании за законопроект об изоляции российского сегмента интернета.

Володин не стал отвечать на вопрос журналиста — не дослушав его до конца, он сделал запрещающий жест рукой, после чего демонстративно отвернулся. Затем корреспондента оттеснил от спикера его охранник.

Ранее «Медуза» обратила внимание на то, что фамилия спикера Госдумы значится в списке голосовавших 11 апреля за законопроект об изоляции Рунета во втором чтении, хотя в это время Вячеслав Володин находился с визитом в Саратовской области. Представители спикера пока не комментировали эту ситуацию.

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