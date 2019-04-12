«Новая газета» подала в суд на ФСИН. Журналистам не дали сделать интервью с бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым в колонии

Редакция «Новой газеты» подала иск к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) из-за того, что ведомство без объяснения причин отказало журналистке издания Елизавете Кирпановой во встрече с бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым, за взятки.

Кирпанова в декабре 2018 года попросила ФСИН разрешить ей личное интервью с Урлашовым в колонии, поскольку тот рассказывал о пытках в СИЗО о колониях Ярославской области. ФСИН отказала, не предоставив оснований для отказа. В ответе на повторный запрос «Новой газеты» говорилось, что сотрудники ведомства не обязаны объяснять подобные решения.

По мнению «Новой газеты», немотивированно отказав во встрече с Урлашовым и не предоставив альтернативное время для его посещения, ФСИН нарушила гарантированное Конституцией РФ право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, а также прописанное в Уголовно-процессуальном кодексе право журналистов посещать исправительные учреждения.

В 2018 году «Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного в ярославской колонии № 1. После выхода материала было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН. Позже в СМИ начали массово появляться сообщения о пытках в других исправительных учреждениях России.

19 марта «Новая газета» опубликовала интервью с Евгением Урлашовым, взятое по телефону. В нем бывший мэр Ярославля подтвердил сообщения о распространении ВИЧ в рыбинской ИК-2 (ФСИН это отрицала), а также рассказал, что был свидетелем пыток в рыбинском СИЗО-2.