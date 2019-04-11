Охрану Зеленского усилят из-за публикации ролика, где его сбивает грузовик

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского намерен усилить его охрану. Таким образом, команда политика отреагировала на публикацию в интернете видео, где его сбивает грузовик.

Ролик смонтирован на основе предвыборного видео Зеленского, выпущенного утром 10 апреля. На записи Зеленский идет в окружении людей, после чего его сбивает фура. В конце появляется сообщение «У каждого своя дорога» и белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського Команда Зеленського

Видео опубликовали вечером 10 апреля в телеграм-канале «Європейське майбутнє України» («Европейское будущее Украины»). Представители Зеленского утверждают, что этот телеграм-канал связан с президентом Украины Петром Порошенко. По их словам, ранее Порошенко опубликовал в фейсбуке ссылку на сайт euua.org, при регистрации на котором пользователи получают смс со ссылкой на этот телеграм-канал.

По итогам первого тура выборов президента Украины, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей. На втором месте оказался Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.