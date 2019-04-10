Автор блога «Адские бабки» подала в суд на «Тинькофф банк». Это первый иск блогера о защите репутации

Автор блога и ютьюб-канала « » Александра Баязитова подала в суд иск о защите чести и достоинства к «Тинькофф банку».

Как сообщают «Ведомости», Баязитова требует, чтобы банк и его сотрудники извинились, опровергли выдвинутые против нее обвинения в клевете, отозвали жалобу на ее блог в «Яндекс.Дзене» и выплатили компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. По словам Баязитовой, из-за комментариев банка ее репутация пострадала.

В марте Баязитова выпустила видео, в котором заявила, что «Тинькофф банк» блокирует счета клиентов, ссылаясь на закон об отмывании денег, а затем якобы предлагает «решить вопрос» за 15-20% от суммы на счете. В комментариях под видео представители «Тинькофф банка» назвали ролик «откровенной ложью». В компании утверждают, что банк в случае нарушения договора блокирует не счет, а дистанционный доступ к нему, после чего может взять комиссию за перевод денег в другой банк.

«Тинькофф банк» также потребовал, чтобы «Яндекс.Дзен» заблокировал пост Баязитовой об этом, поскольку он содержит клевету, говорится в иске. В «Яндекс.Дзене» сообщили, что разблокировали запись, когда Баязитова написала заявление, что берет на себя всю ответственность за размещенный пост.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», сообщили, что иск Баязитовой — первый известный им иск блогера о защите репутации.