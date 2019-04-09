МТС начала переговоры о покупке крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi.ru

Оператор сотовой связи МТС начал переговоры о покупке крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Как заявил один из собеседников издания, МТС заинтересована в покупке 100% акций ivi.ru. Компания готова заплатить за них около 20 миллиардов рублей. Неназванный акционер ivi.ru подтвердил РБК эти сведения, добавив, что «не все акционеры готовы к продаже компании по такой цене».

Глава инвестиционной компании ru-Net Леонид Богуславский, которая является совладельцем онлайн-кинотеатра, заявил, что интерес к ivi.ru проявляют разные инвесторы, но «никакого продвинутого разговора ни с кем из них на сегодняшний день нет».

Возможной причиной продажи ivi.ru является его невысокая прибыльность, предположила аналитик «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова. В 2016 году компания впервые получила прибыль в размере 71,7 миллиона рублей, но уже в 2017-м отчиталась об убытке в 130,5 миллиона рублей.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru начал работу в 2010 году. В 2018 году его выручка составила 3,94 миллиарда рублей; в денежном выражении ivi.ru занимает 36% российского рынка онлайн-кинотеатров. Известно, что среди акционеров ivi.ru есть основатель и гендиректор компании Олег Туманов, инвестиционные фонды ru-Net, Tiger Global и .