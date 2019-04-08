Приказа Минкульта об объединении Александринского и Волковского театров юридически не существует. Об этом, как сообщает корреспондент «Медузы», на заседании Союза театральных деятелей заявил замминистра культуры Павел Степанов.

«Проект приказа был и обсуждался, но в итоге под его номером был выпущен совсем другой документ. Все действия по объединению театров прекращены», — сказал он.

27 марта министр культуры Владимир Мединский объявил об объединении в единый комплекс двух старейших театральных заведений России — Александринского театра в Петербурге и театра имени Волкова в Ярославле. По его словам, эту идею «вынашивали» худруки самих театров.

Новость о слиянии театров вызвала массу противоречивых мнений. Против объединения, в частности, выступил ярославский губернатор Дмитрий Миронов. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин назвал объединение театров ошибкой и абсурдом.

28 марта пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие соответствующего приказа Минкультуры «в связи с многочисленными обращениями общественности».