Мизулина попросит Роскомнадзор признать фейковой новость о том, что она призывала запретить йогу в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина собирается обратиться в Роскомнадзор с требованием признать фейковой новость о том, что она якобы просила запретить йогу в следственных изоляторах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Мизулина отметила, что в своем письме в Генпрокуратуру, на которое ссылались СМИ, она не говорила о запрете йоги в СИЗО. «Это типичный пример распространения фейковых новостей», — сказала сенатор.

5 апреля «Московский комсомолец» сообщил, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения йоги в СИЗО, после чего занятия в изоляторах приостановили. По информации издания, Мизулина ссылалась на письмо профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина, который предупреждал о «появлении гомосексуальных связей» из-за йоги.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что в СИЗО останутся занятия йогой для заключенных.

В марте в России вступил в силу закон, предусматривающий наказание за распространение недостоверной информации, выдаваемой за правду.