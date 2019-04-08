Медведев распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в «Зимней вишне». Они получат по 400 тысяч рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, здоровью которых был причинен тяжкий вред.

Размер пособия — 400 тысяч рублей на человека. Список пострадавших, которые могут получить выплату, должна составить и передать в МЧС коллегия администрации Кемеровской области.

В результате пожара, произошедшего в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Местные власти сообщали о более чем 70 пострадавших.

В конце 2018 года администрация Кемеровской области объявляла, что семьям 60 погибших и 71 пострадавшему при пожаре выплачено в общей сложности около 500 миллионов рублей.