Глава Хакасии снова подал в суд на пресс-секретаря «Роснефти». Тот назвал его «дебилом»

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву.

Как сообщает «Тайга.инфо», иск зарегистрирован Абаканским городским судом. Соответчиками выступают «Агентство информационных сообщений» и рекламное агентство «Медведь» (телеканал ТВ7) из Хакасии. Коновалов подал иск как частное лицо, поэтому пресс-служба регионального правительства отказалась комментировать подробности дела.

После избрания Коновалова главой Хакасии в сентябре 2018 года Михаил Леонтьев оскорбил его в эфире радиостанции «Комсомольская правда», назвав «дебилом».

В январе 2019 года Валентин Коновалов уже выиграл один судебный иск против Михаила Леонтьева. Дело касалось заявления представителя «Роснефти» о том, что избирательную кампанию Коновалова якобы финансировало угольное предприятие «Разрез Аршановский», входящее в холдинг «Рутэк». Коновалов расценил эти слова как обвинение в коррупции. Суд признал высказывание Леонтьева ложным и обязал его опровергнуть.