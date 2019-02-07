В России впервые за 11 лет выросли продажи пива. Из-за теплого лета и ЧМ-2018

В 2018 году продажи пива в России выросли впервые за последние 11 лет. Рост составил три процента, сообщают «Ведомости». Об этом свидетельствуют данные крупнейшего на российском рынке производителя пива Carlsberg Group, а также компании Nielsen и ритейлера X5 Retail Group.

В пивоваренной компании «Балтика», входящей в Carlsberg Group, назвали причинами роста хорошую погоду в летние месяцы и чемпионат мира по футболу, проходивший в России в июне-июле.

В компании AB InBev Efes, спонсировавшей ЧМ-2018, добавили, что дополнительными факторами роста послужило то, что в 2018 году не повышалась ставка акциза на пиво и не ужесточалось регулирование рынка. Также улучшить положение помогло нишевое пиво (безалкогольное, крафт и специальные сорта), продажи которого с каждым годом растут.