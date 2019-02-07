В России впервые за 11 лет выросли продажи пива. Из-за теплого лета и ЧМ-2018
В 2018 году продажи пива в России выросли впервые за последние 11 лет. Рост составил три процента, сообщают «Ведомости». Об этом свидетельствуют данные крупнейшего на российском рынке производителя пива Carlsberg Group, а также компании Nielsen и ритейлера X5 Retail Group.
В пивоваренной компании «Балтика», входящей в Carlsberg Group, назвали причинами роста хорошую погоду в летние месяцы и чемпионат мира по футболу, проходивший в России в июне-июле.
В компании AB InBev Efes, спонсировавшей ЧМ-2018, добавили, что дополнительными факторами роста послужило то, что в 2018 году не повышалась ставка акциза на пиво и не ужесточалось регулирование рынка. Также улучшить положение помогло нишевое пиво (безалкогольное, крафт и специальные сорта), продажи которого с каждым годом растут.
Прогнозы на 2019 год пивовары не дают. По мнению директора исследовательской компании ЦИФРРА Вадима Дробиза, многолетнее падение потребления пива связано с демографическим кризисом — число молодежи, основных потребителей пива, с 2008 года сокращалось. Восстановления потребления пива он ожидает не раньше 2020 года.