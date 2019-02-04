В Башкирии МВД начало проверку полицейского, который в 2017 году скинул пожилого мужчину со скамейки

Министерство внутренних дел начало проверку действий башкирского полицейского, который запечатлен на видео, где он скидывает со скамейки спящего на ней пожилого мужчину. Ранее на запись, распространенную в соцсетях, обратили внимание местные СМИ.

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В управлении на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу сообщили, что запись сделана в марте 2017 года в селе Раевский Альшеевского района Башкирии. Там добавили, что пожилой мужчина «лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров» и не реагировал на слова полицейских, но те повели себя некорректно.

«После произошедшего инцидента, запечатленного на видео, один из сотрудников был уволен из органов внутренних дел», — сообщили в ведомстве, не уточнив, когда его уволили и был ли он уволен из-за случившегося или по другими причинам.

По результатам проверки действий второго полицейского материалы планируют передать в следственные органы. «В случае установления вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — добавили в МВД. Собственную проверку также начало управление на транспорте СК.

Обновление. Позднее в МВД рассказали, что первый полицейский был уволен со службы еще в конце 2018 года, не называя причин.