Найдены обломки самолета, в котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала

На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки легкомоторного самолета, перевозившего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салу. Об этом в твиттере сообщил Дэвид Мирнс — координатор частной операции по поиску самолета.

Мирнс не уточнил, удалось ли найти тела Салы и пилота самолета Дэвида Ибботсона, но отметил, что их семьям сообщили про обнаружение самолета.

Самолет, в котором летел Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, пропал с радаров 22 января. За несколько дней до этого Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта». Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 миллионов фунтов.

24 января власти Великобритании прекратили поиски самолета Салы, но операцию продолжили на частные пожертвования. 30 января на северо-западном побережье Франции нашли кресла из пропавшего самолета.