«Зенит» включил Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы

Санкт-Петербургский «Зенит» включил в заявку на плей-офф Лиги Европы нападающего Александра Кокорина, который с 11 октября находится под арестом после участия в .

В клубе это решение пока не прокомментировали. Ранее коллектив «Зенита» неоднократно выступал в поддержку Кокорина. Главный тренер Сергей Семак после ареста говорил, что команда рассчитывает на него.

6 февраля суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Кокорину и Павлу Мамаеву. Следствие продолжает настаивать об их задержании под стражей.

«Зенит» сыграет 12 и 21 февраля сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».