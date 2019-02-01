В работе сайта «Госуслуги» произошел сбой из-за открывшейся записи в первые классы школ

1 февраля в России открылась запись в первые классы средних школ. Записаться, в числе прочего, можно через сайт «Госуслуги». Из-за открытия записи в первые классы в работе некоторых региональных версий портала произошел сбой.

Сообщения о том, что «Госуслуги» не справляются с наплывом посетителей, в частности поступали из Великого Новгорода, Екатеринбурга и Удмуртии.

В «Ростелекоме», занимающемся поддержкой и развитием «Госуслуг», заявили РИА Новости, что «иногда пользователи могли получать сообщение о том, что портал работает в условиях повышенной нагрузки». При этом «Ростелеком» подчеркнул, что сайт «работал и работает в штатном режиме».

В свою очередь министерство просвещения после начала записи в первые классы призвало региональные власти «бдительнее следить за работой электронных услуг в сфере образования», сообщает «Интерфакс».

Записаться в первые классы средней школы в России (не во всех случаях доступны все эти варианты — прим. «Медуза») можно через сайт «Госуслуги» (или официальные сайты администраций некоторых городов, например, Москвы и Екатеринбурга), многофункциональные центры (МФЦ) или лично подав документы.

Родители, которые хотят записать своих детей в школы, пользующиеся наибольшей популярностью, иногда идут на крайние меры. В частности, в 2017 году в Петрозаводске родители, записывающие детей в первый класс местной престижной школы, наняли частное охранное предприятие (ЧОП), чтобы не допустить на территорию школы конкурентов.