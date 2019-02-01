Суд удовлетворил первый иск к Минобороны из-за катастрофы Ту-154 в Сочи

Кемеровский областной суд взыскал с Минобороны 150 тысяч рублей в качестве компенсации дочери одного из артистов ансамбля имени Александрова, погибших при самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Истица Лада Шульгина, дочь артиста Юрия Новокшанова, изначально требовала по 500 тысяч рублей от ансамбля имени Александрова и Минобороны, а также рассчитывала получить ежемесячную пожизненную выплату в 22 тысячи рублей («Коммерсант» не уточняет, кто, по мнению Шульгиной, должен был платить ей эти деньги).

Суд в Новокузнецке летом 2018 года отказал Шульгиной во взыскании компенсации. Кемеровский областной суд, куда истица подала апелляционную жалобу, удовлетворил ее требования частично, взыскав с Минобороны 150 тысяч рублей за моральный вред.

Член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета федерации РФ Евгений Корчаго заявил «Коммерсанту», что, по его информации, подобные иски к Минобороны в связи с катастрофой в Сочи до этого не подавались.

В декабре 2018 года семьи погибших при крушении Ту-154 подали в Москве иск на два миллиарда рублей к страховым компаниям «СОГАЗ» и MS Amlin, а также авиакомпании «223 летный отряд» Минобороны. До этого аналогичные иски к MS Amlin и «СОГАЗ» были поданы в Высокий суд Лондона.