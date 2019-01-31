«Ведомости» сообщили об увольнении по меньшей мере 150 человек из консалтингового бюро «Стрелка». Компания это отрицает
Требует подтверждения
Из консалтингового бюро (КБ) «Стрелка» уйдут от 150 до 170 человек, сообщили «Ведомостям» два близких к компании источника.
По их словам, в основном это архитекторы, которые работали под договорам подряда. Увольнения могут быть связаны со скорым окончанием крупного контракта КБ «Стрелка» со структурой «Дом.РФ», заявил один из собеседников «Ведомостей».
В самой «Стрелке» отрицают информацию об увольнении по меньшей мере 150 сотрудников. Компания заявила РБК, что на данный момент уволены 15 человек; еще 30 сотрудников получили уведомления об увольнении. В «Стрелке» подчеркнули, что у них работают более 200 человек, и что подобный режим сокращений «имеет место в любой компании ежегодно».