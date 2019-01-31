«Ведомости» сообщили об увольнении по меньшей мере 150 человек из консалтингового бюро «Стрелка». Компания это отрицает

Из консалтингового бюро (КБ) уйдут от 150 до 170 человек, сообщили «Ведомостям» два близких к компании источника.

По их словам, в основном это архитекторы, которые работали под договорам подряда. Увольнения могут быть связаны со скорым окончанием крупного контракта КБ «Стрелка» со структурой , заявил один из собеседников «Ведомостей».

В самой «Стрелке» отрицают информацию об увольнении по меньшей мере 150 сотрудников. Компания заявила РБК, что на данный момент уволены 15 человек; еще 30 сотрудников получили уведомления об увольнении. В «Стрелке» подчеркнули, что у них работают более 200 человек, и что подобный режим сокращений «имеет место в любой компании ежегодно».