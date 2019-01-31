В России изменят методику оценки бедности. В выборку добавят женщин с маленькими детьми

Росстат планирует с 2020 года изменить методику , сообщает РБК со ссылкой на Минтруда.

В выборку будут добавлены новые категории, например, женщины с детьми до 6 лет, пояснили представители ведомства.

Изменение методики, сообщила РБК директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, может привести к тому, что показатель общего числа бедных в России вырастет. Женщины с маленькими детьми, отметила она, находятся в группе риска бедности.

О том, что наибольшая концентрация численности бедных россиян (около 80% домохозяйств с доходами ниже среднего) наблюдается среди семей с детьми, говорил глава Минтруда Максим Топилин.

По данным Росстата за три квартала 2018 года, доходы ниже прожиточного минимума имели 19,6 миллиона россиян — более 13% населения. С 2000-х годов число бедных, заявляли в Минтруда, в России значительно не снижалось.

Майский указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, одним из своих пунктов ставит задачу в два раза снизить уровень бедности в стране к 2024 году.