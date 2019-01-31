Десятки петербургских врачей заподозрены в продаже препарата для терапии рака на черном рынке

МВД проверит около 40 врачей онкоцентров Санкт-Петербурга в рамках расследования дела о продаже на черном рынке, в организации которой подозреваются сотрудники швейцарской фармкомпании Roche, пишет РБК.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с перепродажей лекарств расследуется с 2017 года. По версии МВД, сотрудники Roche перепродали ритуксимаб на сумму 60 миллионов рублей.