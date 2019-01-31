Арестованы родственники обвиняемого в убийствах сенатора Рауфа Арашукова. Их подозревают в хищении газа на 30 миллиардов рублей

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Рауля Арашукова, подозреваемого в хищении природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.

Арашуков не признал вину. Он заявил, что его задержание связано только с уголовным преследованием его сына.

Ранее суд арестовал на два месяца Руслана Арашукова, которого называют племянником Рауля Арашукова. Он также заключен под стражу по делу о хищении газа у «Газпрома».

Рауль Арашуков был задержан 30 января в петербургском офисе «Газпрома». В тот же день на заседании Совета Федерации задержали его сына, сенатора Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа у «Газпрома». Он был арестован на два месяца.