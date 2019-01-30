В Новосибирске против семейной пары завели дело о нападении на полицейского. Подозреваемые утверждают, что он напал первым

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и 48-летней женщины, подозреваемых в и представителя власти.

По версии следствия, 4 января пьяный мужчина и женщина напали на участкового, когда тот сделал им замечание за выгул собаки бойцовской породы без намордника.

Следователи продолжают проверку в отношении полицейского о превышении должностных полномочий. В СК отметили, что участковый в момент происшествия не был пьян.

Дочь подозреваемых в нападении на полицейского сообщила 25 января, что пьяный полицейский Евгений Будуква избил ее родителей, когда они выгуливали собаку. В МВД привели другую версию случившегося — после того, как полицейский сделал замечание, его покусала собака. На видеозаписи инцидента видно, как участковый хватает мужчину, после чего на него бросается собака, а женщина пытается оттолкнуть полицейского.