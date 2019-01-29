СК прекратил уголовное дело против лингвиста Алексея Касьяна. Его обвиняли в экстремизме из-за записей в ЖЖ

Следственный комитет прекратил уголовное дело об экстремизме в отношении лингвиста . Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Касьяна Сергея Бадамшина.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Про уголовное дело об экстремизме против Касьяна стало известно в июне 2018 года. Поводом стали три записи Касьяна в «Живом Журнале». Экспертиза пришла к выводу, что они унизили достоинство группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Касьян находился под подпиской о невыезде.

В декабре статью 282 УК, по которой обвиняли Касьяна, частично декриминализовали. После этого в России стали закрывать уголовные дела об экстремизме.