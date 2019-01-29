«Радио Свобода» сообщило об указании скорой помощи в Москве снизить процент госпитализаций. В мэрии это отрицают
В Москве врачам скорой помощи велели снизить процент госпитализаций, сообщила 28 января «Радио Свобода» со ссылкой на анонимных сотрудников городских подстанций, а также на председателя профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрия Белякова.
По данным «Свободы», такие распоряжения — как устные, так и в виде письменных инструкций — подстанции скорой помощи получили в декабре-январе. В них сказано о необходимости предлагать больному госпитализацию при наличии всех показаний, но не настаивать на ней.
Сотрудник одной из подстанций рассказал, что речь идет о снижении числа «необоснованных» госпитализаций, при которых пациента везут в больницу «на всякий случай».
Департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением публикации. В частности, там заявили, что опубликованные в статье фотографии распоряжения «являются фальсификацией». «Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются», — заявили в департаменте.
Как рассказал «Радио Свобода» заведующий одной из подстанций, это случилось сразу после приема главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы им. А. С. Пучкова Николая Плавунова у заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.