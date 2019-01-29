Прокуратура: гражданин Киргизии, рассказавший о пытках по делу о взрывах в Магнитогорске, отказался от своих слов

Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов и его жена Халимахон отказались от своих заявлений о пытках в полиции Магнитогорска, сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

При этом на теле Зайнабидинова обнаружены повреждения, поэтому материалы переданы в СК для доследственной проверки.

Ранее Халимахон Зайнабидинова рассказала, что 16 января ее мужа задержали по подозрению в причастности к в Магнитогорске и пытали, показывая фотографии «неизвестных людей с бородами». В МВД сообщили, что Зайнабидинов был задержан, так как находится в международном розыске.

Другие задержания выходцев из стран Центральной Азии в магнитогорской полиции объяснили обычной профилактикой.