Прокуратура: гражданин Киргизии, рассказавший о пытках по делу о взрывах в Магнитогорске, отказался от своих слов
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Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов и его жена Халимахон отказались от своих заявлений о пытках в полиции Магнитогорска, сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.
При этом на теле Зайнабидинова обнаружены повреждения, поэтому материалы переданы в СК для доследственной проверки.
Ранее Халимахон Зайнабидинова рассказала, что 16 января ее мужа задержали по подозрению в причастности к взрывам в Магнитогорске и пытали, показывая фотографии «неизвестных людей с бородами». В МВД сообщили, что Зайнабидинов был задержан, так как находится в международном розыске.
Другие задержания выходцев из стран Центральной Азии в магнитогорской полиции объяснили обычной профилактикой.