Навальный потребовал наказать адвоката по назначению, от которого ему не дали отказаться

Политик Алексей Навальный подал иск к Адвокатской палате Москвы с требованием обязать ее наказать адвоката, назначенного ему при рассмотрении прошения ФСИН о продлении испытательного срока по делу «Кировлеса».

Навальный, сообщили в пресс-службе суда, просит обязать палату возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Лидии Маликовой, за то, что она продолжила представлять его интересы по назначению, хотя он и отказался от ее услуг.

Ранее Навальный обращался с просьбой наказать Маликову в Адвокатскую палату, однако получил отказ.

Лидия Маликова была назначена судом представлять интересы Навального в ходе разбирательства о продлении ему испытательного срока в июне 2018 года. Адвокат Навального тогда не смогла присутствовать по болезни и заседание просили перенести. Однако суд отклонил прошение и объявил, что у Навального будет адвокат по назначению. Политик пытался отказаться от услуг Маликовой и требовал, чтобы она покинула зал заседаний, но судья не разрешила это сделать. По итогам судебного рассмотрения испытательный срок Навальному был продлен до 8 июля 2019 года.