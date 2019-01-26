Трамп и конгресс договорились возобновить финансирование правительства на три недели

Финансирование правительства США будет возобновлено по меньшей мере на три недели после 35-дневной . Соответствующий закон 25 января принял конгресс и подписал президент Дональд Трамп.

В документе не заложены 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, как требовал Трамп. Президент заявил, что если в течение трех недель демократы не согласятся на это, он объявит чрезвычайное положение.

Стороны договорились о возобновлении финансирования правительства после того, как из-за нехватки диспетчеров, связанной с закрытием правительства, в США начались задержки авиарейсов.