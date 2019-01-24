Главврача из Пензенской области оштрафовали на 500 рублей из-за койки из стульев и досок

Роспотребнадзор оштрафовал на 500 рублей главврача больницы города Кузнецка Пензенской области из-за использования в качестве коек самодельной конструкции из стульев и , а также раскладного кресла. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Дело было возбуждено по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Проверка была проведена после появления в соцсетях фотографий из больницы. В самом учреждении объяснили, что «приставные места» понадобились из-за нехватки коек, связанной с большим количеством экстренных госпитализаций.