В Москве отменили зимний велопарад. Его организаторы жаловались на конфликт с мэрией

Ежегодный зимний велопарад в Москве, запланированный в 2019 году на 3 февраля, не состоится, сообщили организаторы.

Причиной этого называется выдвинутое мэрией города требование предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог — по словам организаторов, выполнить его за полторы недели до мероприятия невозможно.

Проект Letʼs Bike It проводит в Москве массовые велосипедные мероприятия под брендом «Велопарад» с 2012 года. В последние месяцы активисты неоднократно жаловались на конфликты с властями, которых раньше не было.