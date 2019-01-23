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В Москве отменили зимний велопарад. Его организаторы жаловались на конфликт с мэрией

Let's Bike It!
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Ежегодный зимний велопарад в Москве, запланированный в 2019 году на 3 февраля, не состоится, сообщили организаторы.

Причиной этого называется выдвинутое мэрией города требование предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог — по словам организаторов, выполнить его за полторы недели до мероприятия невозможно. 

Проект Letʼs Bike It проводит в Москве массовые велосипедные мероприятия под брендом «Велопарад» с 2012 года. В последние месяцы активисты неоднократно жаловались на конфликты с властями, которых раньше не было.

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