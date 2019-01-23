Автору доклада о допинге в российском спорте вручили иск на 4,5 миллиона долларов

Бывший глава федерации гребного спорта России Вениамин Бут и несколько российских спортсменов вручили иск о защите чести и достоинства канадскому юристу Ричарду Макларену, подготовившему о допинге в российском спорте.

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео, снятое в тот момент, когда Макларену вручали иск.

Истцы требуют, чтобы Макларен выплатил им компенсацию в размере шести миллионов канадских долларов (4,5 миллиона долларов США). Авторы иска утверждают, что несправедливо пострадали из-за публикации доклада Макларена о допинге.

Иск был подан в суд канадской провинции Онтарио, где живет Макларен, в июле 2018 года, но, чтобы суд начал производство, истцы должны были лично сообщить ответчику о начале дела.