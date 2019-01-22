«В решении суда эта сумма не указана вообще». В «Газпроме» опровергли списание 9 миллиардов долга жителям Грозного

В компании «Газпром межрегионгаз Грозный» отрицают, что сумма списания долга жителям Грозного за газ составляет 9 миллиардов рублей.

Заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов, отметив, что суд действительно обязал компанию списать безнадежную задолженность, назвал появление данных о сумме «информационным вбросом».

О том что суд обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность в размере 9 миллиардов рублей, сообщалось 17 января на официальном сайте прокуратуры Чечни. Сейчас эта новость отредактирована, данных о сумме долга там нет. В архиве сохранилась старая версия страницы.

18 января в «Газпроме» заявили, что обжалуют решение суда. Тогда компания никак не комментировала размер списанной задолженности.