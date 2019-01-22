ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка, входящего в топ-50 по размеру капитала

Банк России утвердил план санации Московского индустриального банка, занимающего 33-е место по размеру капитала.

Санация будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектора, говорится в заявлении регулятора. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Необходимость санации в ЦБ в числе прочего объяснили участием банка «в финансировании неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью».

Первым банком, который санировали через Фонд консолидации банковского сектора, в августе 2017 года стало «Открытие». Эта же схема, предполагающая, что после санирования собственником банка становится ЦБ, использовалась для оздоровления и других крупных кредитных организаций, включая Бинбанк и Промсвязьбанк.