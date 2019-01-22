Советник главы ЦАР подтвердил существование местного жандарма и инструктора из РФ, которые якобы следили за убитыми журналистами

Советник президента Центральноафриканской республики Валерий Захаров, которого журналисты с компаниями Евгения Пригожина, прокомментировал «Фонтанке» расследование центра «Досье» об .

Захаров заявил, что Эммануэль Котофио, которого «Досье» обвинило в слежке за погибшими, действительно работает в жандармерии, но «никакого повышения [после убийства] не получал». По утверждению советника, он выяснил это лишь после обращения «Фонтанки».

Захаров также подтвердил, что россиянин Александр Сотов, с которым, как утверждается, постоянно связывался Котофио, «работал инструктором в ЦАР». «Разглашать условия и содержание его контракта я не могу», — сказал он.

В расследовании центра «Досье», который финансирует Михаил Ходорковский, утверждается, что жандарм Котофио следил за погибшими журналистами и постоянно поддерживал связь с Александром Сотовым; тот, в свою очередь, регулярно созванивался с Валерием Захаровым.

В «Досье» также считают, что журналисты «находилась под контролем людей из структур Евгения Пригожина уже на стадии подготовки», так как им помогал репортер Кирилл Романовский из РИА ФАН, которое также связывают с Пригожиным. ФАН обвинило «Досье» в «попытке переложить вину за убийство на непричастных к этому людей».