Собянин поручил провести экспертизу дома на Большой Никитской, на месте которого собрались строить жилой комплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал принять решение по поводу сноcа после проведения дополнительной экспертизы. Собянин отметил, что на публичных слушаниях по поводу застройки возникло множество разногласий.

Публичные слушания прошли 17 января. На них большинство собравшихся выступили против возведения жилого комплекса на месте исторического здания.

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