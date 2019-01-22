СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на танкерах в Керченском проливе
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту гибели людей при пожаре на танкерах в Керченском проливе.
По уточненной информации Росморречфлота погибли 10 человек. Еще 12 были спасены, другие 10 официально числятся пропавшими без вести.
На момент написания заметки на судах продолжается пожар, они находятся на плаву. Они перевозили сжиженный газ, поэтому существует угроза взрыва.