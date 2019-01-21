В рейтинге эффективности управления худшими оказались регионы, губернаторы которых долго находятся у власти

Наименьшую эффективность власти показывают регионы, главы которых давно занимают свои посты.

Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в рейтинге эффективности управления в 2018 году, составленном главой Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым и политологом Ростиславом Туровским.

Нижние строчки рейтинга заняли Иркутская область, республика Алтай, Еврейская автономная область, Тува и Хакасия. В последнем регионе, замыкающем рейтинг, недавно сменился губернатор, однако пока это ситуацию не улучшило, отмечают авторы исследования.

Давно работающие губернаторы показывают относительно меньшую эффективность прежде всего из-за постепенного исчерпания фактора доверия, пояснил Орлов. Он также отметил, что сразу же после назначения нового главы зачастую «растет финансовая поддержка из центра».

Глава Тувы Шолбан Кара-оол занимает свой пост с 2007 года, глава Алтая Александр Бердников — с 2006 года. Александр Левинталь возглавляет Еврейскую автономную область с 2015 года. Также с 2015 года занимает свой пост и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.