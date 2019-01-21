Россия угрожала бойкотом форума в Давосе, если туда не пустят Дерипаску. Теперь он сам передумал ехать

Бизнесмен Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давос.

В ноябре 2018 года Financial Times написала, что организаторы форума в Давосе сообщили Дерипаске, а также главе ВТБ Андрею Костину и бизнесмену Виктору Вексельбергу о «нежелательности» их присутствия на форуме. Россия пригрозила полным отказом от участия, после чего ограничение было отменено.

На нынешнем форуме не будет трех из семи лидеров стран «большой семерки» — президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона. Все они объяснили свое отсутствие желанием сконцентрироваться на решении внутренних вопросов своих стран.

Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.