Роскомнадзор не нашел нарушений в публичном раскрытии имен, адресов и телефонов клиентов «Акадо»
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Роскомнадзор не нашел нарушения законодательства о персональных данных в ситуации с базой клиентов «Акадо». Из ответа компании на запрос ведомства следует, что «инцидент не привел к нарушениям прав субъектов персональных данных», сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Привлекать «Акадо» к ответственности за публикацию личной информации Роскомнадзор не будет, добавили в ведомстве. Проверка «Медузы» показала, что сведения о клиентах, которые в ноябре были в открытом доступе, теперь скрыты.