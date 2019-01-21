Роскомнадзор не нашел нарушений в публичном раскрытии имен, адресов и телефонов клиентов «Акадо»

Роскомнадзор не нашел нарушения законодательства о персональных данных в ситуации с . Из ответа компании на запрос ведомства следует, что «инцидент не привел к нарушениям прав субъектов персональных данных», сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Привлекать «Акадо» к ответственности за публикацию личной информации Роскомнадзор не будет, добавили в ведомстве. Проверка «Медузы» показала, что сведения о клиентах, которые в ноябре были в открытом доступе, теперь скрыты.

Как данные клиентов «Акадо» оказались в открытом доступе «Акадо» выкладывает в публичный доступ личные данные клиентов. И, похоже, нисколько не переживает по этому поводу