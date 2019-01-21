«МК» опубликовал фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства журналистов в ЦАР

«Московский комсомолец» опубликовал фрагменты дипломатической переписки МИД РФ, в которой обсуждается расследование . Анализируя письма, издание обращает внимание, что ни российская, ни африканская сторона не проявляют активности в проведении расследования.

Так, российские дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей только на восьмой день после убийства. Следователи из России приехали в ЦАР лишь в конце августа (примерно через месяц после убийства) — хотя, как следует из переписки, местные власти заявили о готовности принять их и обеспечить безопасность уже через неделю после произошедшего.

Параллельно с официальным расследованием российского СК собственное расследование ведет центр «Досье» Михаила Ходорковского. Журналисты центра полагают, что журналистов могли убить по заказу людей, которые опасались что они смогут доказать связь между бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В СК эти выводы назвали попыткой « » при подготовке поездки.