Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о запрете «неприличных» постов о власти. Против него выступали Генпрокуратура и Минюст

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, запрещающие публикацию в интернете недостоверных новостей, а также постов, оскорбляющих государственную власть.

На заседании комитета депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, выступая, по его словам, «от коллектива авторов», признал, что у органов власти есть замечания к документу. Однако, по его словам, их можно учесть уже при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Законопроекты о запрете фейковых новостей и «неприличных» постов о власти были внесены в Госдуму в декабре группой депутатов, среди которых сенатор Андрей Клишас. В пакет также входит законопроект о « ».

Законопроект не поддержала Генпрокуратура, а также Минкомсвязи, Роскомнадзор и Минюст.