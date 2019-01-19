Белый дом объявил о новой встрече Трампа и Ким Чен Ына в конце февраля

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся во второй раз в конце февраля, сообщил Белый дом.

Место встречи будет объявлено позже. По неподтвержденным данным, это может быть Вьетнам.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре — это была первая в истории встреча действующих глав США и Северной Кореи. По итогам саммита они подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».