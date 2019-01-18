С троих участников «Артподготовки» сняли обвинение в участии в террористической организации

Прокуратура сняла обвинения в участии в террористическом сообществе с троих активистов движения «Артподготовка», признанного экстремистским и запрещенного в России, сообщает «Интерфакс».

От обвинений отказались, поскольку активисты Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров «не имели устойчивых контактов и связей», сказал представитель прокуратуры на заседании в Московском окружном военном суде.

Теперь активистов обвиняют только в приготовлении к совершению теракта.

5 ноября 2017 года запрещенное в России движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева попыталось вывести на улицы своих сторонников с требованием отставки президента Владимира Путина. Полиция задержала в семи российских городах 450 человек, в том числе около 300 человек в центре Москвы. Возбуждено более 30 дел за подготовку терактов.

Активисты «Артподготовки» Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров были задержаны в ноябре 2017 года незадолго до «революции 5 ноября». Они утверждали, что стали жертвами провокации, а улики им подбросили.