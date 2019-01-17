Верховная рада приняла закон о переходе религиозных общин в другие церкви. В УПЦ МП говорят, что он направлен на ее ликвидацию

Верховная рада 17 января приняла законопроект, устанавливающий правила изменения религиозными общинами своей принадлежности.

Законопроект предполагает, что община сможет сменить свою принадлежность той или иной церкви на общем собрании двумя третями голосов; собственность при этом остается у общины. Несогласные, согласно законопроекту, будут иметь право создать собственную организацию и договориться о порядке пользования имуществом.

Законопроект также предусматривает приведение уставов общин в соответствие с новыми правилами и их перерегистрацию в течение года.

Один из авторов инициативы, депутат Владимир Еленский говорил, что законопроект должен помочь общинам «выскочить », так как процедуры перехода ранее не существовало.

В УПЦ Московского патриархата называют закон «рейдерским». Глава юридического отдела церкви Александр Бахов заявил, что этот и другие законы «направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата». По его словам, в частности, о переходе в другие церкви могут объявлять люди, не входящие в общину.

В декабре на Украине на базе была учреждена Православная церковь Украины; Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию. Президент Порошенко назвал ее «церковью без Путина».

В середине января в Верховной раде заявили, что в новую церковь перешли около 70 приходов УПЦ МП. 17 января президент Порошенко заявил, что к Православной церкви Украины хотят присоединиться «уже более 100 приходов».

Читайте также Константинопольский патриарх предоставил независимость украинской церкви